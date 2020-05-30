ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зґвалтування в Кагарлику: керівництво почало звільняти поліцейських

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 14:18
Зґвалтування в Кагарлику: керівництво почало звільняти поліцейських
Фото: керівництво поліції відреагувало звільненнями на інцидент в Кагарлику (РБК-Україна)

За результатами службового розслідування звільнили 10 поліцейських

Після резонансного згвалтування у Кагарлику з місцевого відділення звільнили 10 поліцейських. Службове розслідування проводилося стосовно 19 співробітників.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає пресс-служба регіонального главку.

За його словами, на першому етапі пройшло службове розслідування щодо 19 співробітників. В результаті 10 працівників Кагарлицького відділення звільнені з лав Національної поліції.

"Мета службового розслідування - встановити причини та умови, що сприяли вчиненню цього злочину... Поліцейські, причетні до скоєння злочину, понесуть покарання", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що після зґвалтування в Кагарлику 60 осіб вивели зі штату, на їх місце планують набрати нових працівників.

Шокуючий випадок стався 24 травня, місцеву жительку Нелю Вербицьку катували і ґвалтували прямо у відділенні поліції. Голосіївський районний суд Києва заарештував двох поліцейських Миколу Кузіва і Сергія Сулиму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України полицияизнасилование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся