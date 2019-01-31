У справі екс-заступника директора "Електроважмаш" допитали свідка

Наступне засідання призначено 11 лютого

В Орджоникидзевском районном суде города Харькова вчера, 30 января, при участии прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя директора Государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", злоупотребления которого нанесли предприятию 37 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе судебного разбирательства в режиме видеоконференции был допрошен свидетель стороны обвинения.

"Следующее заседание назначено на 10:30 час. 11 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", злоупотребляя своим служебным положением, осуществил продажу дорогостоящего двигателя фирме-посреднику по заниженной стоимости. Как следствие госпредприятие недополучило прибыли на сумму 37 млн гривен.

Действия бывшего заместителя руководителя "Завода "Электротяжмаш" квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

С декабря 2016 года указанное уголовное производство находится на рассмотрении у суда.

Напомним, в конце июля 2018 года были назначены советники по приватизации шести объектов. Для приватизации "Электротяжмаша" был отобран советник "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

Но сейчас из этих шести активов приватизации готовится только "Президент-отель". По данным РБК-Украина, Фонд госимущества планирует продать его уже этой весной. Для остальных объектов Окружной административный суд города Киева запретил правительству утверждать инвестиционных советников. Произошло это в рамках иска компании "Грант Торнтон" и юридической фирмы "Маршаллер и партнеры" к ФГИ с требованием отменить результаты конкурсов.