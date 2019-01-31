У справі екс-заступника директора "Електроважмаш" допитали свідка

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Наступне засідання призначено 11 лютого

В Орджонікідзевському районному суді міста Харкова вчора, 30 січня, за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника директора Державного підприємства "Завод "Електроважмаш", зловживання якого завдали підприємству 37 млн гривень збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

В ході судового розгляду в режимі відеоконференції допитано свідка сторони обвинувачення.

"Наступне засідання призначено на 10:30 год. 11 лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив продаж дороговартісного двигуна фірмі-посереднику за заниженою вартістю. Як наслідок держпідприємство недоотримало прибутку на суму 37 млн гривень.

Дії колишнього заступника очільника "Заводу "Електроважмаш" кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України.

З грудня 2016 року вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді у суду.

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року були призначені радники з приватизації шести об'єктів. Для приватизації "Електроважмашу" був відібраний радник "KMPG Україна" у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

Але зараз з цих шести активів до приватизації готується тільки "Президент-готель". За даними РБК-Україна, Фонд держмайна планує продати його вже цієї весни. Для решти об'єктів Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив уряду затверджувати інвестиційних радників. Сталося це в рамках позову компанії "Грант Торнтон" і юридичної фірми "Маршаллер і партнери" до ФДМ з вимогою скасувати результати конкурсів.