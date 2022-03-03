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Що робити під час обвалу будинку: інструкція, яка може врятувати життя

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Україна, Четвер 03 березня 2022 14:03
Що робити під час обвалу будинку: інструкція, яка може врятувати життя Фото: що робити під час обвалу будинку
Автор: Наталія Гурковська

Після вторгнення російських військ на територію України окупанти постійно завдають ударів по житлових будинках. З цієї причини українцям нагадали, що робити, якщо раптом ви опинилися під завалами зруйнованої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації ДСНС України.

Насамперед, необхідно покликати на допомогу. Треба повідомити рятувальним службам, де ви знаходитесь, і що саме з вами сталося, стан здоров'я. Далі - спокійно чекати, доки розберуть завал.

Найгірша справа, якщо вас не чують і додзвонитися в рятувальні служби немає жодної можливості. У такому разі треба діяти так:

  • Спробуйте вивільнити руки та ноги.
  • Оцініть навколишню обстановку, за можливістю обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.
  • Якщо не впевнені у своїх силах - терпляче кличте на допомогу.
  • Якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по трубах, батареях опалення.
  • Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.
  • Звільнившись, огляньте себе, за можливості надайте собі першу медичну допомогу.
  • В очікуванні допомоги намагайтеся уникнути переохолодження.

Як повідомлялося, раніше РБК-Україна публікувало алгоритм дій на випадок загрози обвалу будівлі.

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