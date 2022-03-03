Що робити під час обвалу будинку: інструкція, яка може врятувати життя

Після вторгнення російських військ на територію України окупанти постійно завдають ударів по житлових будинках. З цієї причини українцям нагадали, що робити, якщо раптом ви опинилися під завалами зруйнованої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації ДСНС України.

Насамперед, необхідно покликати на допомогу. Треба повідомити рятувальним службам, де ви знаходитесь, і що саме з вами сталося, стан здоров'я. Далі - спокійно чекати, доки розберуть завал.

Найгірша справа, якщо вас не чують і додзвонитися в рятувальні служби немає жодної можливості. У такому разі треба діяти так: