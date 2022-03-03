Что делать во время обвала дома: инструкция, которая может спасти жизнь

После вторжения российских войск на территорию Украины, оккупанты постоянно наносят удары по жилым домам. По этой причине украинцам напомнили, что делать, если вдруг вы оказались под завалами разрушенного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации ГСЧС Украины.

Прежде всего, необходимо позвать на помощь. Нужно сообщить спасательным службам, где вы находитесь, и что именно с вами случилось, состояние здоровья. Дальше - спокойно ждать, пока разберут завал.

Хуже дело обстоит, если вас не слышат и дозвониться в спасательные службы нет никакой возможности. В таком случае нужно действовать так: