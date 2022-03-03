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Что делать во время обвала дома: инструкция, которая может спасти жизнь

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Украина, Четверг 03 марта 2022 14:03
Что делать во время обвала дома: инструкция, которая может спасти жизнь Фото: что делать во время обвала дома
Автор: Наталия Гурковская

После вторжения российских войск на территорию Украины, оккупанты постоянно наносят удары по жилым домам. По этой причине украинцам напомнили, что делать, если вдруг вы оказались под завалами разрушенного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации ГСЧС Украины.

Прежде всего, необходимо позвать на помощь. Нужно сообщить спасательным службам, где вы находитесь, и что именно с вами случилось, состояние здоровья. Дальше - спокойно ждать, пока разберут завал.

Хуже дело обстоит, если вас не слышат и дозвониться в спасательные службы нет никакой возможности. В таком случае нужно действовать так:

  • Попытайтесь высвободить руки и ноги.
  • Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.
  • Если не уверены в своих силах - терпеливо зовите на помощь.
  • Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления.
  • Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал.
  • Уволившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь.
  • В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.

Как сообщалось, ранее РБК-Украина публиковало алгоритм действий на случай угрозы обвала здания.

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