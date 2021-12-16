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Що робити, якщо потрапили в ДТП: алгоритм дій

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 10:54
Що робити, якщо потрапили в ДТП: алгоритм дій Фото: ДТП - алгоритм дій (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Патрульна поліції Київської області нагадала водіям, як потрібно діяти, якщо сталася дорожньо-транспортна пригода. А також уточнила, які заходи потрібно вживати, якщо є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області.

Зокрема, у відомстві нагадали, як слід чинити водієві, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і правильну черговість дії.

Алгоритм дій при ДТП

  • "Негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці події;
  • увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки;
  • надайте медичну допомогу постраждалим, викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, або зверніться за допомогою до присутніх.

Якщо всі перераховані вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце події;

  • повідомте про аварію на лінію 102, запишіть прізвища та адреси очевидців і чекайте прибуття поліцейських;
  • вживайте всіх можливих заходів для збереження слідів події та їх огородження, організуйте об'їзд місця події;
  • до проведення медичного огляду не вживайте алкоголь, наркотики або лікарські препарати, виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки)", - йдеться в повідомленні поліції.

Варто відзначити, що також необхідно повідомити про те, що трапилося свою страхову компанію і в разі серйозної аварії викликати страхового агента і юриста.

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