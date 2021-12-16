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Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

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Украина, Четверг 16 декабря 2021 10:54
Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий Фото: ДТП - алгоритм действий (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Патрульная полиции Киевской области напомнила водителям, как нужно действовать, если произошло дорожно-транспортное происшествие. А также уточнила, какие меры нужно предпринимать, если есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области.

В частности, в ведомстве напомнили, как следует поступать водителю, который попал в дорожно-транспортное происшествие и правильную очередность действий.

Алгоритм действий при ДТП

  • "Немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;
  • включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
  • окажите медицинскую помощь пострадавшим, вызовите бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, или обратитесь за помощью к собравшимся.

Если все вышеперечисленные действия невозможны, отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия;

  • сообщите об аварии на линию 102, запишите фамилии и адреса очевидцев и ждите прибытия полицейских;
  • предпримите все возможные меры для сохранения следов происшествия и их ограждения, организуйте объезд места происшествия;
  • до проведения медицинского осмотра не употребляйте алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, изготовленные на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки)", - говорится в сообщении полиции.

Стоит отметить, что также необходимо уведомить о случившимся свою страховую компанию и в случае серьезной аварии вызвать страхового агента и юриста.

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