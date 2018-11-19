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У справах Майдану завершили слідство проти екс-заступника голови Дніпровського райсуду

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 13:29
У справах Майдану завершили слідство проти екс-заступника голови Дніпровського райсуду
Ілюстративне фото (court.gov.ua)

Олександра Дзюбу звинувачують у переслідуванні активістів Майдану

Прокуратура завершила розслідування проти екс-заступника голови Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюби, якого звинувачують у переслідуванні учасників Майдану взимку 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Генпрокуратури.

Повідомляється, що Дзюба виносив рішення про арешт чотирьох учасників акцій протесту, які були затримані 18 лютого 2014 року. Дії судді кваліфікували як незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, а рішення про арешт слідство вважає завідомо неправосудними.

Також повідомляється, що стороні захисту відкрили доступ до матеріалів слідства. Після ознайомлення підозрюваного з матеріалами обвинувальний акт направлять до суду.

Нагадаємо, в січні Вища рада правосуддя звільнила Олександра Дзюбу за арешти активістів Майдану 2013-2014 років. Суддя намагався оскаржити рішення у дисциплінарній палаті, але його скаргу відхилили. У вересні повідомлялося про затримання Дзюби.

Відзначимо, минулого тижня стало відомо, що у справі про розстріли на Майдані затримали ймовірного снайпера. При цьому джерела РБК-Україна повідомили, що затримання відбулося ще 30 жовтня, а рішення про арешт винесли 3 листопада.

 

Справу екс-"беркутівців" продовжать розглядати 15 листопада
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