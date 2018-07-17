У справах Майдану на Інститутській проведуть нові слідчі експерименти, - Горбатюк

Планується провести додаткові експерименти щодо 48 вбивств, що сталися на Майдані 20 лютого 2014 року

Для відтворення епізодів 20 лютого 2014 року у справах Майдану з вівторка на вулиці Інститутській у Києві проведуть додаткові слідчі експерименти. Про це на прес-конференції поінформував начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "Укрінформ".

Так, слідчі планують, за можливості, провести додаткові експерименти щодо 48 вбивств, які мали місце на вулиці Інститутській 20 лютого.

Вказано, що слідчі дії планується завершити не пізніше, ніж за три місяці. При цьому Горбатюк не виключив, що вони можуть завершитися раніше.

"Буквально із сьогоднішнього дня будуть організовані проведення перших слідчих експериментів... Ми для себе плануємо не пізніше 3 місяців ці слідчі дії завершити", - зазначив представник ГПУ.

Горбатюк підкреслив, що слідчі експерименти організовували і на етапі до передачі в суди обвинувачень у суді в 2015-16 роках, і під час судового розгляду цих справ. Однак з різних причин ті експерименти або не були завершені, або з'явилися нові відеозаписи та інші докази, на основі яких необхідно проводити додаткові експерименти.

За його словами, для проведення слідчих дій передані запрошення захисникам колишніх беркутівців, які є обвинуваченими у справах Майдану.

"Чи вони погодяться, чи ні - на теперішній час не відомо, але якщо вони погодяться, то, звичайно, вони будуть брати участь в цьому слідчому експерименті", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Горбатюк повідомляв, що до суду направлено обвинувальні акти у справах Майдану, що стосуються 255 осіб.