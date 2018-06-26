В суд направлено 255 обвинительных актов по делам Майдана, - Горбатюк

Сообщено о подозрении приблизительно 440 лицам

В суд направлены обвинительные акты по делам Майдана, касающиеся 255 человек. Об этом заявил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в эфире "Громадське".

"То есть существует известная часть исполнителей... В общем в суд направлены обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где-то 440 лицам", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что пока что работа по расследованию дел не находится на завершающем этапе и продолжается.

"Так по каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель", - отметил руководитель Департамента специальных расследований.

По делам Майдана на данное время вынесен 51 обвинительный приговор.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно и следственных должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - объяснил Горбатюк.

Отмечается, что преступления, совершенные во время Революции Достоинства условно объединены в общее "Дело Майдана". В нем 89 уголовных производств, по которым также расследуют убийство 78 митингующих и 13 силовиков.

Напомним, адвокаты семей Небесной сотни требуют от Луценко не ликвидировать Департамент спецрасследований.