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В суд направлено 255 обвинительных актов по делам Майдана, - Горбатюк

НовостиПолитика    26.06.2018 - 06:47
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщено о подозрении приблизительно 440 лицам

В суд направлены обвинительные акты по делам Майдана, касающиеся 255 человек. Об этом заявил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк в эфире "Громадське".

"То есть существует известная часть исполнителей... В общем в суд направлены обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где-то 440 лицам", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что пока что работа по расследованию дел не находится на завершающем этапе и продолжается.

"Так по каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель", - отметил руководитель Департамента специальных расследований.

По делам Майдана на данное время вынесен 51 обвинительный приговор.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно и следственных должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - объяснил Горбатюк.

Отмечается, что преступления, совершенные во время Революции Достоинства условно объединены в общее "Дело Майдана". В нем 89 уголовных производств, по которым также расследуют убийство 78 митингующих и 13 силовиков.

Напомним, адвокаты семей Небесной сотни требуют от Луценко не ликвидировать Департамент спецрасследований.

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Теги публикации: Майдан, ГПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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