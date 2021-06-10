Робили фото для соцмереж: під Києвом школярка застрелила хлопця
Під Києвом школярка з необережності застрелила хлопця. Відкрито кримінальну справу, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.
Повідомляється, що інцидент стався в Бучі. За даними поліції, після ЗНО четверо школярів пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю і вирішили робити з ним фото для соціальних мереж.
"В результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілив у груди 16-річному хлопцю. Юнак помер на місці. За попередніми даними, батько вбитого хлопця повинен був подарувати йому цю рушницю", - йдеться в повідомленні.
Поліція з'ясовує обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше цього тижня на Печерську в Києві стався дорожній конфлікт між водієм легкового авто та водієм евакуатора. В результаті на останнього накинулися з ножем.
До цього в столиці під час конфлікту двох бізнес-партнерів сталася стрілянина. В результаті інциденту обидва були госпіталізовані: один з пораненням голови, другий - з травмами.