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Стрілянина в центрі Києва: у поліції повідомили про постраждалих

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 20:39
Стрілянина в центрі Києва: у поліції повідомили про постраждалих Фото: Стрілянина в центрі Києва-стало відомо про постраждалих (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Стрілянина в Печерському районі Києва сталася під час конфлікту двох бізнес-партнерів. В результаті інциденту дві людини госпіталізовані: один з пораненням голови, другий - зі травмами.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Відзначається, що конфлікт виник між двома бізнес-парнерами - жителем Києва і громадянином іноземної держави. Словесна перепалка переросла в бійку. За іноземця заступилися його знайомі. У цей момент киянин дістав пістолет і кілька разів вистрілив у нападників.

Після цього іноземець зі своїм знайомими сіли в автомобіль і поїхали. Для їх розшуку в Києві була проведена спецоперація. "Менш ніж за годину розшукуваний автомобіль патрульні поліцейські зупинили в Подільському районі столиці", - наголошується в повідомленні.

У машині знаходився чоловік з пораненням голови. Поліція встановила його особу. Ним виявився уродженець Херсонської області, який перебуває в розшуку місцевою поліцією за скоєння вбивства.

"Зараз чоловік перебуває в лікарні під охороною співробітників поліції. На місці, де сталася подія, ми вилучили кілька гільз, Травматичний пістолет і дозвільні документи на нього", - уточнили в поліції.

Киянин госпіталізований з легкими тілесними ушкодженнями.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Стаття передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: Стрілянина в центрі Києва - стало відомо про постраждалих (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на 31 травня в Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину по поліцейським з вікна багатоповерхівки.Чоловік потрапив в двох правоохоронців, його затримали.

Відзначимо, раніше в Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримало стрілка.

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