ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Делали фото для соцсетей: под Киевом школьница застрелила парня

Новина українською →
Буча, Четверг 10 июня 2021 18:38
Делали фото для соцсетей: под Киевом школьница застрелила парня Фото: полиция открыло дело за убийство по неосторожности (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Под Киевом школьница по неосторожности застрелила парня. Открыто уголовное дело, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей.

"В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте. По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее на этой неделе на Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате на последнего накинулись с ножом.

До этого в столице во время конфликта двух бизнес-партнеров произошла стрельба. В результате инцидента оба были госпитализированы: один с ранением головы, второй - с травмами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия оружие Буча Стрельба
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина