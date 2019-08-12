Справи щодо корупційних дій 38 суддів направлено до суду, - НАБУ

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

НАБУ також повідомило підозри шести суддям

Національне антикорупційне бюро розслідувань (НАБУ) направило до суду справи щодо 38 суддів і повідомила підозри ще шести судям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ Facebook.

Як повідомляється, в серпні 2018 року НАБУ і САП направили до суду 4 справи щодо суддів. Три з них - за фактом отримання хабара. Мова йде про суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.

За рік ні по одному з цих справ не винесено рішення.

Як зазначили у відомстві, причинами такої ситуації є відпустки, хворобу, зайнятість колегії суддів; неявка сторін справи; розгляд великої кількості клопотань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи НАБУ провели низку обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва у роботу Державного бюро розслідувань та інших державних органів влади, у тому числі ВККС.

У відомстві наголосили, що керівництво ОАСК міг чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) за законом про незаконне збагачення.

Крім того, в середині травня Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава.