Дела относительно коррупционных действий 38 судей направлены в суд, - НАБУ

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

НАБУ также сообщило подозрения шести судьям

Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) направило в суд дела относительно 38 судей и сообщила подозрения еще шести судям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Как сообщается, в августе 2018 года НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении судей. Три из них - по факту получения взятки. Речь идет о судьях Окружного административного суда города Киева, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда Днепропетровска.

За год ни по одному из этих дел не вынесено решение.

Как отметили в ведомстве, причинами такой ситуации являются отпуска, болезни, занятость коллегии судей; неявка сторон дела; рассмотрение большого количества ходатайств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти, в том числе ВККС.

В ведомстве подчеркивали, что руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.

Кроме того, в середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.