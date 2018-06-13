Справи щодо тиску на суддів не розслідуються, - голова ВСУ

Голова ВСУ розповіла, що на рішення суддів намагаються впливати різними способами

Справи щодо фактів втручання у професійну діяльність суддів погано розглядаються правоохоронними органами або не розслідуються взагалі. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова Верховного суду України (ВСУ) Валентина Данішевська.

"Вища рада правосуддя (ВРП) на даний момент може підтвердити факт здійснення тиску, приймає рішення для звернення до правоохоронців щодо розслідування ситуації. Але не можна сказати, що ця діяльність є вже ефективною. Тому що вона залежить від інших органів, а ці справи зазвичай погано розслідуються або не розслідуються", - додала вона.

Данішевська також констатує, що судді новоутвореного Верховного суду вже зафіксували факти втручання у свою діяльність, направивши заяви про тиск до ВРП.

"У мою діяльність, ні, не втручались. Але суддя касаційного-господарського суду звернувся з заявою про втручання. Це було пов’язано з надсиланням йому на телефон певних повідомлень. У великій палаті Верховного суду такого не було. Але ж щось вже сталось", - додала суддя.

Голова ВСУ також розповіла, що на рішення суддів намагаються впливати різними способами.

"Не можна сказати, що прийняли закон і намагання тиснути на суддів зникло. На діяльність суддів наразі тиснуть. Починаючи від того, як якійсь молодики з депутатами місцевих рад затискають суддю у кабінеті разом з помічниками і не випускають; їздять до будинків, до квартир суддів. Є випадки, коли суддям телефонують, пишуть щось, пишуть на Вайбер або Телеграм. Тобто намагаються вплинути у різні способи", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше сьогодні голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк повідомив, що до ВРП надійшло понад 500 звернень щодо втручання у діяльність суддів.