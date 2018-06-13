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Дела о давлении на судей не расследуются, - председатель ВСУ

НовостиПолитика    13.06.2018 - 14:21
Фото: Валентина Данишевская (УНИАН)
Фото: Валентина Данишевская (УНИАН)

Председатель ВСУ рассказала, что на решение судей пытаются влиять разными способами

Дела по фактам вмешательства в профессиональную деятельность судей плохо рассматриваются правоохранительными органами или не расследуются вообще. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель Верховного суда Украины (ВСУ) Валентина Данишевская.

"Высший совет правосудия (ВСП) на данный момент может подтвердить факт осуществления давления, принимает решение для обращения к правоохранителям относительно расследования ситуации. Но нельзя сказать, что эта деятельность является уже эффективной. Потому что она зависит от других органов, а эти дела обычно плохо расследуются, либо не расследуются", - добавила она.

Данишевская также констатирует, что судьи нового Верховного суда уже зафиксировали факты вмешательства в свою деятельность, направив заявления о давлении в ВСП.

"В мою деятельность, нет, не вмешивались. Но судья кассационного хозяйственного суда обратился с заявлением о вмешательстве. Это было связано с отправкой ему на телефон определенных сообщений. В большой палате Верховного суда такого не было. Но что-то уже произошло", - добавила судья.

Глава ВСУ также рассказала, что на решение судей пытаются влиять различными способами.

"Нельзя сказать, что приняли закон и попытки давить на судей исчезли. На деятельность судей сейчас давят. Начиная от того, как какие-то молодчики с депутатами местных советов зажимают судью в кабинете вместе с помощниками и не выпускают; ездят к домам, к квартирам судей. Есть случаи, когда судьям звонят, пишут что-то, пишут на Вайбер или Телеграмм. То есть пытаются повлиять в разные способы", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сегодня председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что в ВСП поступило более 500 обращений о вмешательстве в деятельность судей.

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Высший совет правосудия, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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