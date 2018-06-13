До ВРП надійшло понад 500 звернень щодо втручання у діяльність суддів

Не всі випадки ВПР констатувала як втручання у діяльність суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) зафіксувала близько 500 випадків втручання у діяльність суддів. Про це під час міжнародного судово-правового форуму заявив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні є більше 500 звернень суддів щодо втручання в їхню діяльність", - заявив Бенедисюк.

Він наголосив, що за результатом розгляду заяв не всі випадки ВПР констатувала як втручання у діяльність суддів.

Нагадаємо, ВРП відсторонила викриту на хабарі суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову до 11 липня 2018 року.

Згідно матеріалів розслідування, вона планувала отримати від одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 тис. доларів та була затримана при отриманні першого "траншу" в сумі 2 тис. доларів.

11 травня 2018 року судді будо повідомлено про підозру.