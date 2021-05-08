Декрет для чоловіків в Україні: в чому суть закону

В Україні зрівняють чоловіків і жінок в праві на декретну відпустку. Відповідний закон завтра набере чинності.
Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".
Він набере чинності на наступний день після оприлюднення.
Раніше можливість йти в декретну відпустку мали тільки матері. Цей закон вводить новий вид відпустки - одноразовий при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:
Документ також встановлює право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.
Як писало РБК-Україна, в четвер законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в середині квітня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №3695 про забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною. "За" проголосували 269 парламентаріїв.
При цьому за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.