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Декрет для чоловіків в Україні: в чому суть закону

Автор: Юлія Струк

В Україні зрівняють чоловіків і жінок в праві на декретну відпустку. Відповідний закон завтра набере чинності.

Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".

Він набере чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше можливість йти в декретну відпустку мали тільки матері. Цей закон вводить новий вид відпустки - одноразовий при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:

  • батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;
  • бабусі чи дідусю;
  • іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Як писало РБК-Україна, в четвер законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в середині квітня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №3695 про забезпечення рівних можливостей матері та батька по догляду за дитиною. "За" проголосували 269 парламентаріїв.

При цьому за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

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