Декрет для чоловіків в Україні: в чому суть закону

В Україні зрівняють чоловіків і жінок в праві на декретну відпустку . Відповідний закон завтра набере чинності.

Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".

Він набере чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше можливість йти в декретну відпустку мали тільки матері. Цей закон вводить новий вид відпустки - одноразовий при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:

батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;

бабусі чи дідусю;

іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.