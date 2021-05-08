Декрет для мужчин в Украине: в чем суть закона

В Украине уравняют мужчин и женщин в праве на декретный отпуск. Соответствующий закон завтра вступит в силу.
Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступит в силу на следующий день после обнародования.
Ранее возможность уходить в декретный отпуск имели только матери. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Он предоставляется кому-то одному из родственников ребенка:
Документ также устанавливает право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.
Как писало РБК-Украина, в четверг законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.
Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. "За" проголосовали 269 парламентариев.
При этом за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.