Декрет для мужчин в Украине: в чем суть закона

В Украине уравняют мужчин и женщин в праве на декретный отпуск. Соответствующий закон завтра вступит в силу.

Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу на следующий день после обнародования.

Ранее возможность уходить в декретный отпуск имели только матери. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Он предоставляется кому-то одному из родственников ребенка:

отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно с ней;

бабушке или дедушке;

другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Документ также устанавливает право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.