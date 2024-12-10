В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 11 декабря

В Украине в среду, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Причины использования графиков

Ранее РБК-Украина писала о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.

В частности, сегодня утром в ряде областей Украины были отменены графики отключения электроэнергии.