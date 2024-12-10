ua en ru
Вт, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 11 декабря

Вторник 10 декабря 2024 18:42
UA EN RU
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 11 декабря Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как выключать свет 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Причины использования графиков

Ранее РБК-Украина писала о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.

В частности, сегодня утром в ряде областей Украины были отменены графики отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Блэкаут Графики отключения света
NEWS
От 50 тысяч гривен в месяц: банки договорились об ограничении карточных переводов
От 50 тысяч гривен в месяц: банки договорились об ограничении карточных переводов
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины