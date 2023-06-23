За несколько дней бойцы ССО уничтожили 8 единиц техники на юге (видео)
Военные силы специальных операций (ССО) уничтожают вражескую технику на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
Так, всего за несколько дней, удачными сбросами воины уничтожили 8 единиц техники оккупантов.
"Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", - оператор БпАК 73 морского центра ССО Украины.
Потери РФ в Украине
По данным на утро 23 июня ВСУ ликвидировали еще 680 российских оккупантов. Кроме того, уничтожены 44 артсистемы и 30 единиц автомобильной техники.
Также с утра 23 июня, украинские силы обороны приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе. Отметим, что в последнее время ВСУ постоянно сбивают российские вертолеты. На этой неделе сбиты уже три вертолета оккупантов.
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