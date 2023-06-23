ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ утром сбили российский вертолет в Донецкой области

Новина українською →
Украина, Пятница 23 июня 2023 08:51
ВСУ утром сбили российский вертолет в Донецкой области Фото: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области 23 июня (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Донецкой области в пятницу, 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также благодарю наших зенитчиков за еще один сбитый "Аллигатор" на Донетчине сегодня утром!" - рассказал он.

Обстрел Украины 23 июня

Российские военные предприняли очередную ракетную атаку по территории Украины сегодня ночью, 23 июня. Но силы ПВО уничтожили все российские цели. В частности, враг атаковал военный аэродром в Хмельницкой области, выпустив 13 ракет с четырех бомбардировщиков Ту-95мс с направления Каспия. ПВО справилась со всеми вражескими объектами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью