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За декілька днів бійці ССО знищили 8 одиниць техніки на півдні (відео)

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 09:22
За декілька днів бійці ССО знищили 8 одиниць техніки на півдні (відео) Фото: бійці ССО нищать російську техніку на півдні України (ілюстрація/facebook com usofcom)
Автор: Наталія Гурковська

Військові Сил спеціальних операцій (ССО) знищують ворожу техніку на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Так, лише за декілька днів, вдалими скидами воїни знищили 8 одиниць техніки окупантів.

"Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника", - оператор БпАК 73 морського центру ССО України.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок, 23 червня ЗСУ ліквідували ще 680 російських окупантів. Крім того, знищено 44 артсистеми та 30 одиниць автомобільної техніки.

Також зранку 23 червня українські сили оборони приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Донбасі. Зазначимо, що останнім часом ЗСУ постійно збивають російські гелікоптери. Цього тижня збито вже три вертольоти окупантів.

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