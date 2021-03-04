Продовження мита на експорт металобрухту дозволить зберегти екологічний курс ЄС, - нардеп

Прийняття законопроекту про продовження мита на експорт металобрухту на 5 років (№5175) дозволить Україні зберегти європейський екологічний курс.

Про це написав народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку, один із співавторів законопроекту Дмитро Кисилевський в Facebook.

"Металургія - фундаментальна галузь української економіки, яка формує 10% ВВП. Металобрухт - сировина, без якої неможливо виробляти метал ні в одній з існуючих технологій. А якщо брати до уваги Європейський зелений курс, то важливість металобрухту стає ще вище. Адже його використання дозволяє знизити викиди СО2", - написав Кисілевський.

Він також нагадав, що введення мита на вивіз брухту у 2016 році дозволило подолати дефіцит цього важливого для металургійної галузі сировини й забезпечило стабільну роботу підприємств.

"За 4,5 року дії мита дефіцит брухту вдалося подолати. Підприємства перестали зупинятися через брак сировини. Люди працювали та отримували заробітну плату, держава отримувала податки. Без мита під загрозою опиняться близько 25 тисяч робочих місць у ГМК і близько 1 млрд грн податкових надходжень", - підкреслив Кисілевський.

Депутат також зазначив, що для країни експорт готової продукції набагато більш вигідний, ніж експорт сировини.

"Тонна вивезеної на експорт брухту дає трохи менш як 2 тис. грн надходжень до бюджету. Тонна брухту, перероблена в сталь в Україні, дає понад 8 тис. грн податків. Переробка дає зайнятість. У випадку з ГМК - зайнятість сотень тисяч людей", - пояснив Кисілевський.