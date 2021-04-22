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Для декарбонізації промисловості потрібні додаткові фінансові інструменти, - Стефанішина

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 13:48
Для декарбонізації промисловості потрібні додаткові фінансові інструменти, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для екомодернізації вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.

Про це написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в колонці для GMK center.

"Україна має великий "зелений" потенціал. Звичайно, в цьому руслі необхідно говорити про додаткові фінансові інструменти, які зможуть прискорити процеси декарбонізації. Кліматичні цілі України повинні бути порівнянними з викликами, які стоять перед нашою країною", - написала Стефанішина.

Вона підкреслила: доступ до міжнародних "зелених" фінансових ресурсів повинен бути рівним для всіх країн Європи, в іншому випадку українські виробники не зможуть конкурувати на європейському ринку.

"Нерівний доступ до міжнародних фінансів ставить під питання розподіл зобов'язань щодо зниження викидів, адже ми повинні дотримуватися принципу спільних, але диференційованих обов'язків (common but differentiated responsibilities). Інакше зіткнемося з ризиками спотворення конкуренції на європейському ринку", - зазначила Стефанішина.

За її словами, інструменти ЄС для досягнення цілей кліматичної нейтральності на континенті повинні виходити за межі Євросоюзу і стосуватися всіх країн Європи.

"Адже ми ділимо загальний континент і пов'язані ланцюжками торгівлі - все це потрібно враховувати у формуванні міжнародних політик", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов'язання щодо термінів проведення екомодернізації, а державі слід надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС.

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