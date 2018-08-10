Дегрік: Facebook стає важливим фактором на ринку цифрового рітейлу

Дегрік вважає, що розробникам онлайн-ігор варто активно користуватися інструментами Facebook для розвитку бізнесу

Соціальна мережа Facebook активно сприяє розвитку IT-індустрії, і українським розробникам онлайн-ігор варто це використовувати. Таку думку висловила засновник і генеральний директор ФК "Леогеймінг Пей" (CEO LeoGaming) Альона Дегрік, повідомляє прес-служба Дегрік.

"Facebook пропонує більше 80 способів оплати покупок віртуальної валюти або предметів в онлайн-іграх. При цьому розробники ігор можуть встановлювати ціни в національних валютах користувачів. Якщо ж розробник встановлює ціну у "своїй" національній валюті, Facebook автоматично конвертує її в ту валюту, яка використовується в країні користувача. Це важливо для тих гравців, які використовують найбільш популярні способи платежів у Facebook - з кредитної карти або з рахунку мобільного телефону. Їм не потрібно перераховувати курс своєї національної валюти на курс валюти розробника", - сказала вона.

Дегрік також зазначила, що, інтегруючись у системи міжнародних платежів, Facebook стає важливим фактором на ринку цифрового рітейлу.

"Оплата з карти на карту, PayPal, системи грошових переказів Western Union, MoneyGram - ці та інші способи оплати користувачі можуть використовувати, не виходячи з соціальної мережі. А розробники, відповідно, мають можливість просувати свій продукт, використовуючи ресурси Facebook. Це дієвий інструмент для IT-індустрії", - вважає експерт.

На думку Дегрік, ефективності продажів в системі "платежі Facebook" сприяє і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс соціальної мережі.

"Розробник може легко управляти своїми ціновими пропозиціями. У нього є можливість пропонувати знижки, організовувати акції - це дозволяє залучати в онлайн-ігри нових користувачів або повернути тих, які "тимчасово втомилися" від гри. Безумовно, розробникам онлайн-ігор варто активно користуватися інструментами Facebook для розвитку свого бізнесу", - резюмувала Дегрік.