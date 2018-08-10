Дегрик: Facebook становится важным фактором на рынке цифрового ритейла

Дегрик считает, что разработчикам онлайн-игр стоит активно пользоваться инструментами Facebook для развития бизнеса

Социальная сеть Facebook активно способствует развитию IT-индустрии, и украинским разработчикам онлайн-игр стоит это использовать. Такое мнение высказала основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік), сообщает пресс-служба Дегрик.

"Facebook предлагает более 80 способов оплаты покупок виртуальной валютой или предметов в онлайн-играх. При этом разработчики игр могут устанавливать цены в национальных валютах пользователей. Если же разработчик устанавливает цену в "своей" национальной валюте, Facebook автоматически конвертирует ее в ту валюту, которая используется в стране пользователя. Это важно для тех игроков, которые используют наиболее популярные способы платежей в Facebook - с кредитной карты или со счета мобильного телефона. Им не нужно пересчитывать курс своей национальной валюты на курс валюты разработчика", - сказала она.

Дегрик также отметила, что, интегрируясь в системы международных платежей, Facebook становится важным фактором на рынке цифрового ритейла.

"Оплата с карты на карту, PayPal, системы денежных переводов Western Union, MoneyGram - эти и другие способы оплаты пользователи могут использовать, не выходя из социальной сети. А разработчики, соответственно, имеют возможность продвигать свой продукт, используя ресурсы Facebook. Это действенный инструмент для IT-индустрии", - полагает эксперт.

По мнению Дегрик, эффективности продаж в системе "платежи Facebook" способствует и интуитивно понятный интерфейс социальной сети.

"Разработчик может легко управлять своими ценовыми предложениями. У него есть возможность предлагать скидки, организовывать акции - это позволяет привлекать в онлайн-игры новых пользователей или вернуть тех, которые "временно устали" от игры. Безусловно, разработчикам онлайн-игр стоит активно пользоваться инструментами Facebook для развития своего бизнеса", - резюмировала Дегрик.