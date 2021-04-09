Дефіциту немає. У Кабміні відзвітували про моніторинг цін на продукти

Кабінет міністрів проводить щоденний моніторинг цін на продукти в Україні. За даними уряду, станом на 9 квітня ситуація в Україні залишається стабільною.

Про це йдеться на сайті Кабміну .

В уряді зазначили, що для стабілізації цін на цукор у березні було видано ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю, а зараз розглядається питання щодо видачі ліцензій на імпорт додаткових 50 тисяч тонн. А для стабілізації цін на гречку та картоплю Кабмін додав нові спеціальні програми державної підтримки.

Як розповіли в Кабміні, для моніторингу ситуації на внутрішньому ринку було визначено 21 позицію продуктів харчування, включаючи продукти "борщового набору".

"Жодного дефіциту продуктів на внутрішньому ринку не спостерігається, також відсутні значні цінові коливання на продукти харчування", - заявили в уряді.

Нагадаємо, у березні цього року світові ціни на продовольство зросли до максимуму з 2014 року. Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня минулого місяця.

Водночас у березні в Україні різко прискорилася інфляція. РБК-Україна розповідало, що у березні подорожчало в Україні.

Крім того, в Україні прогнозують істотне подорожчання продуктів. На ціни впливають погода, інфляція, подорожчання сировини та пандемія коронавірусу.