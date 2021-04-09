Дефицита нет. В Кабмине отчитались о мониторинге цен на продукты

Кабинет министров проводит ежедневный мониторинг цен на продукты в Украине. По данным правительства, по состоянию на 9 апреля ситуация в Украине остается стабильной.

Об этом говорится на сайте Кабмина .

В правительстве отметили, что для стабилизации цен на сахар в марте были выданы лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца, а сейчас рассматривается вопрос о выдаче лицензий на импорт дополнительных 50 тысяч тонн. А для стабилизации цен на гречку и картофель Кабмин добавил новые специальные программы государственной поддержки.

Как рассказали в Кабмине, для мониторинга ситуации на внутреннем рынке была определена 21 позиция продуктов питания, включая продукты "борщевого набора".

"Никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания", - заявили в правительстве.

Напомним, в марте этого года мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2014 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца.

В то же время в марте в Украине резко ускорилась инфляция. РБК-Украина рассказывало, что в марте подорожало в Украине.

Кроме того, в Украине прогнозируют существенное подорожание продуктов. На цены влияют погода, инфляция, удорожание сырья и пандемия коронавируса.