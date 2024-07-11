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Дефицит увеличивается. Киевлян предупредили об отключениях света в светло-серой зоне

Киев, Четверг 11 июля 2024 16:42
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Дефицит увеличивается. Киевлян предупредили об отключениях света в светло-серой зоне Иллюстративное фото: киевлян предупредили об отключениях света в светло-серой зоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в ближайшие дни свет будут выключать в светло-серой зоне графиков. Это связано с ростом дефицита из-за жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Telegram-бота ДТЭК Киевские электросети.

В компании напомнили, что по всей Украине в ближайшие дни ожидается жара до +40 градусов. Поэтому дефицит увеличивается и энергетики должны будут применять ограничения для четырех групп потребителей одновременно.

"Это приведет к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков. В белой зоне графика свет будет гарантирован", - подчеркнули в ДТЭК.

При этом, если нет света в белой зоне, в компании призвали проверять возможность локальной аварии в чат-боте.

Отключения света

Напомним, в Украине последнее время фиксируется аномальная жара. На этом фоне потребление электроэнергии растет из-за использования кондиционеров.

Сегодня, 11 июля, Госэнергонадзор анонсировал проверку справедливого применения графиков отключений света.

По информации ведомства, есть основания полагать, что часть операторов системы распределения (облэнерго) "не совсем правильно применяли график почасовых отключений".

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