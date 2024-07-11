Дефицит увеличивается. Киевлян предупредили об отключениях света в светло-серой зоне

В Киеве в ближайшие дни свет будут выключать в светло-серой зоне графиков. Это связано с ростом дефицита из-за жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Telegram-бота ДТЭК Киевские электросети.

В компании напомнили, что по всей Украине в ближайшие дни ожидается жара до +40 градусов. Поэтому дефицит увеличивается и энергетики должны будут применять ограничения для четырех групп потребителей одновременно.

"Это приведет к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков. В белой зоне графика свет будет гарантирован", - подчеркнули в ДТЭК.

При этом, если нет света в белой зоне, в компании призвали проверять возможность локальной аварии в чат-боте.