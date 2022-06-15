ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дефіцит солі та цукру в Україні: чи варто запасатися

Новость на русском →
Україна, Середа 15 червня 2022 11:52
Дефіцит солі та цукру в Україні: чи варто запасатися Фото: на сіль в Україні немає дефіциту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні не має реального дефіциту на сіль, цукор, оцет столовий чи харчову соду. А дефіцит, що спостерігається час від часу, зумовлений лише збільшеним попитом, тому панікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву Одеської ОВА.

В ОВА кажуть, через війну спостерігається ажіотажний попит, що призводить до зростання цін.

"Проблема солі вирішена в повному обсязі за рахунок імпорту із Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини. Дефіцит який може виникати в окремих випадках, зумовлений лише попитом", - зазначає заступник Начальника Одеської ОВА Дмитро Радулов.

Щодо ситуації із цукром: зараз на ринку його на 40% більше, ніж у минулому році, а споживачів на 15% менше, за рахунок того, що населення частково виїхало з країни.

За словами Дмитра Радулова, дефіциту оцту зараз немає. Вся продукція регулярно надходить у точки збуту.

Сода в Україні не виробляється і останніми роками імпортувалася на 100%. Наразі, наприклад, у магазинах Одеської області ці товари є в наявності і законтрактовані в необхідній кількості.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в цьому році ціни на гречку в Україні поб'ють всі рекорди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дефицит продуктов
NEWS
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського