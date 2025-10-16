RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дефицит топлива: на АЗС в России начали продавать разбавленный бензин

Фото: на российских автозаправках дефицит топлива (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В России на заправках начал появляться разбавленный бензин из-за дефицита горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По словам главы Союза автосервисов РФ Юрия Валько, махинации с топливом уже приводят к поломке автомобилей, о чем сообщают владельцы машин китайского бренда Geely.

"Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие начали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах", - сказал Валько.

Как заметил Валько, подобное происходило в России на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках.

Украина выжигает российские нефтезаводы

Причина перебоев с топливом - усиление атак Украины на российские НПЗ. Известно, что только с начала октября украинские дроны по меньшей мере четыре раза атаковали нефтезаводы РФ и вывели атакованные объекты из строя. В сентябре было восемь атак, в августе - 14.

С августа по конец сентября не менее 10 НПЗ вынуждены были частично или полностью прекратить работу, не менее 10% мощности нефтезаводов было потеряно.

 

Напомним, в течение августа-сентября из-за ситуации с топливом в РФ закрылись 360 АЗС.

Сейчас каждая 50-я АЗС в России больше не продает бензин, а власти России в связи с дефицитом топлива решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАЗСБензинТопливо