Дефицит топлива: на АЗС в России начали продавать разбавленный бензин

По словам главы Союза автосервисов РФ Юрия Валько, махинации с топливом уже приводят к поломке автомобилей, о чем сообщают владельцы машин китайского бренда Geely.

"Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие начали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах", - сказал Валько.

Как заметил Валько, подобное происходило в России на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках.

Украина выжигает российские нефтезаводы

Причина перебоев с топливом - усиление атак Украины на российские НПЗ. Известно, что только с начала октября украинские дроны по меньшей мере четыре раза атаковали нефтезаводы РФ и вывели атакованные объекты из строя. В сентябре было восемь атак, в августе - 14.

С августа по конец сентября не менее 10 НПЗ вынуждены были частично или полностью прекратить работу, не менее 10% мощности нефтезаводов было потеряно.