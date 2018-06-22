Дефіцит локомотивів в "Укрзалізниці" загрожує енергосистемі України

В зоні особливого ризику опинилися енергетичні підприємства та споживачі електроенергії Західної України

Перша енергетична асоціація України, яка об’єднує енергогенеруючі підприємства, висловила занепокоєння критичною ситуацію з транспортуванням вугілля залізничним транспортом. Як йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці ПЕАУ в мережі Facebook, дефіцит локомотивів загрожує стабільній роботі енергосистеми.

"За даними Міністерства Інфраструктури, на залізниці не вистачає 28-35 електровозів змінного струму. На Львівській залізниці з 44 електровозів працює не більше 27-28 машин. Щодня не вистачає 18-24 магістральних тепловозів. Крім того, у зв'язку з незадовільним технічним станом маневрового тягового рухомого складу були знижені вагові норми, які може перевозити локомотив. Сьогодні норми становлять для Одеської залізниці - 600 тон, Придніпровській - 800 тон, Південно-Західній - 1000 тон. Як наслідок, оборот вантажного вагона по Україні становить 9,61 доби, що на 18% гірше рівня минулого року", - зазначено в повідомленні.

В зоні особливого ризику опинилися енергетичні підприємства та споживачі електроенергії Західної України.

"Найбільш критична проблема з рухомим складом на Львівській залізниці. Обсяг вугільної продукції державних шахт Львівсько-волинського вугільного басейну становить 60-90 тис. тон вугілля на місяць. Проблеми в поставках через нестачу тягового складу призводять до дефіциту оборотних коштів вугледобувних підприємств та сприяють падінню видобутку стратегічно важливого для України енергоресурсу. Ще більші ризики логістичні проблеми створюють для вугільних теплових електричних станцій. Зокрема, при тому, що на складах Бурштинської ТЕС, яка покриває 90% потреб в електроенергії трьох мільйонів жителів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, станом на 20 червня залишається лише 112 тис.т. вугілля, на шляхах "Укрзалізниці" знаходиться 80 тис.т. вугілля (1200 вагонів), призначених для цієї ТЕС", - наголошують в ПЕАУ.

Перша енергетична асоціація України звертає увагу, що затримки з транспортуванням вугілля загрожують стабільній роботі енергосистеми та можуть спричинити проблеми з електропостачанням споживачів.