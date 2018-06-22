Дефицит локомотивов в "Укрзализныце" грозит энергосистеме Украины

В зоне особого риска оказались энергетические предприятия и потребители электроэнергии Западной Украины

Первая энергетическая ассоциация Украины, которая объединяет энергогенерирующие предприятия, выразила обеспокоенность критической ситуацию с транспортировкой угля железнодорожным транспортом. Как говорится в сообщении, обнародованном на официальной странице ПЭАУ в сети Facebook, дефицит локомотивов угрожает стабильной работе энергосистемы.

"По данным Министерства Инфраструктуры, на железной дороге не хватает 28-35 электровозов переменного тока. На Львовской железной дороге с 44 электровозов работает не больше 27-28 машин. Ежедневно не хватает 18-24 магистральных тепловозов. Кроме того, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием маневрового тягового подвижного состава были снижены весовые нормы, которые может перевозить локомотив. Сегодня нормы составляют для Одесской железной дороги - 600 тонн, Приднепровской - 800 тонн, Юго-Западной - 1000 тон. Как следствие, оборот грузового вагона по Украине составляет 9,61 суток, что на 18% хуже уровня прошлого года", - указано в сообщении.

В зоне особого риска оказались энергетические предприятия и потребители электроэнергии Западной Украины.

"Наиболее критическая проблема с подвижным составом на Львовской железной дороге. Объем угольной продукции государственных шахт Львовско-волынского угольного бассейна составляет 60-90 тыс. тонн угля в месяц. Проблемы в поставках из-за недостатка тягового состава приводят к дефициту оборотных средств угледобывающих предприятий и способствуют падению добычи стратегически важного для Украины энергоресурса. Еще большие риски логистические проблемы создают для угольных тепловых электрических станций. В частности, при том, что на складах Бурштынской ТЭС, которая покрывает 90% потребностей в электроэнергии трех миллионов жителей Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, по состоянию на 20 июня остается лишь 112 тыс.т угля, на путях "Укрзализныци" находится 80 тыс.т угля (1200 вагонов), предназначенных для этой ТЭС", - отмечают в ПЭАУ.

Первая энергетическая ассоциация Украины обращает внимание, что задержки с транспортировкой угля угрожают стабильной работе энергосистемы и могут вызвать проблемы с электроснабжением потребителей.