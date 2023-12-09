Дефицит в энергосети. Галущенко рассказал, будут ли отключения света

"Никаких отключений не происходило. Поэтому действительно, прежде всего, из-за потери генерации, похолодания и роста потребления, мы наблюдали в определенные дни дефицит", - заявил он.

Галущенко добавил, что дефицит не является критическим, и составляет около 1% потребления.

"Здесь ключевое, что мы должны обеспечить людей светом. И в принципе, людей не должно интересовать, как мы решаем дефицит. Основное надо понимать, что отключений не было и не планируется", - подчеркнул министр.

Ситуация со светом в Украине

Сейчас ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

В Украине уже три дня зафиксируют рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.

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