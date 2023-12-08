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В Украине рекордно высокий уровень потребления э/э. "Укрэнерго" призывает к экономии

Украина, Пятница 08 декабря 2023 11:23
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В Украине рекордно высокий уровень потребления э/э. "Укрэнерго" призывает к экономии Фото: в Украине максимум потребления электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В энергосистеме утром 7 декабря был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Суточный максимум потребления был на 4% выше соответствующего показателя 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" снова фиксирует высокий уровень потребления, почти равный вчерашнему рекорду", - говорится в сообщении.

Кампания призывает во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением экономно потреблять электроэнергию.

Производство электроэнергии

По данным "Укрэнерго", у энергосистемы сохраняется тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком отопительном сезоне уровне.

"На электростанциях пока нет свободных мощностей. В результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций в восточном регионе. В другом регионе в аварийный ремонт из-за замечаний к работе оборудования вышел один из энергоблоков. Еще на некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", - сообщили компании.

Аварийная помощь

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме "Укрэнерго" вынуждено сегодня снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.

"В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", - добавили в "Укрэнерго".

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.

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Укрэнерго відключеня світла
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