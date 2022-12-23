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В Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 08:43
В Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света Фото: в Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и области продолжают применять экстренные отключения света. Поэтому графики пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что после вражеских атак, в Киеве ситуация со светом одна из самых сложных из всей Украины. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

Эксперты считают, что в начале января 2023 года электроэнергию в Киеве будут включать по самому оптимистичному сценарию не более 10 часов в сутки.

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