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Дефицит несколько уменьшился, а сетевые ограничения только в Одесской области, - "Укрэнерго"

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Четверг 02 февраля 2023 11:55
Дефицит несколько уменьшился, а сетевые ограничения только в Одесской области, - "Укрэнерго" Фото: дефицит несколько уменьшился, а сетевые ограничения только в Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Потребление электроэнергии уменьшилось, в результате чего несколько уменьшился и дефицит. Мощностей достаточно, чтобы покрыть 80% потребностей потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"Российские массированные ракетные атаки, в результате которых повреждения получили и электростанции, и высоковольтная сеть. К тому же в аварийный ремонт выведены два блока на электростанциях", - объяснила причину дефицита пресс-служба.

Потеря генерации была компенсирована в результате выхода из ремонта, а также включения одного из блока электростанции и увеличения производства электроэнергии гидроэлектростанциями.

Сейчас сетевые ограничения действуют только в Одесской области.

До всех облэнерго были доведены увеличенные лимиты потребления из-за сокращения дефицита. В случае превышения лимитов будут применяться аварийные отключения.

"На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, которое было повреждено ракетными атаками россиян осенью прошлого года. Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести в работу блоки на электростанциях", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Киеве, Киевской и Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений.

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