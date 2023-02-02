Дефицит несколько уменьшился, а сетевые ограничения только в Одесской области, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии уменьшилось, в результате чего несколько уменьшился и дефицит. Мощностей достаточно, чтобы покрыть 80% потребностей потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"Российские массированные ракетные атаки, в результате которых повреждения получили и электростанции, и высоковольтная сеть. К тому же в аварийный ремонт выведены два блока на электростанциях", - объяснила причину дефицита пресс-служба.

Потеря генерации была компенсирована в результате выхода из ремонта, а также включения одного из блока электростанции и увеличения производства электроэнергии гидроэлектростанциями.

Сейчас сетевые ограничения действуют только в Одесской области.

До всех облэнерго были доведены увеличенные лимиты потребления из-за сокращения дефицита. В случае превышения лимитов будут применяться аварийные отключения.

"На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, которое было повреждено ракетными атаками россиян осенью прошлого года. Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести в работу блоки на электростанциях", - добавляет "Укрэнерго".