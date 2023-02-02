Как будут выключать свет в регионах Украины: обновленные графики на сегодня
Сегодня, 2 февраля, в Киеве и области, а также в Днепропетровской области будут действовать графики стабилизационных отключений. А в Одессе и регионе - экстренные выключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ДТЭК и облэнерго.
Киев, Киевская и Днепропетровская области
"Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 2 февраля. А именно:
- Киев (днем 1057 МВт/ночью 684 МВт);
- Киевская область (днем 755 МВт/ночью 629 МВт);
- Днепропетровская область (днем 1280 МВт/ночью 1248 МВт).
"Такие лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - рассказали в ДТЭК.
Где посмотреть подробный график - Киев, Киевская область, Днепропетровская область.
Одесса и область
Как сообщает ДТЭК в регионе продолжают действовать экстренные отключения света после ракетной атаки РФ на Украину 26 января.
"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области в регионе продолжаются экстренные отключения света", - говорится в сообщении.
Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.
Ивано-Франковская область
На 2 февраля диспетчером НЭК "Укрэнерго" доведены лимиты на каждый час суток, согласно которым график почасовых отключений в Ивано-Франковской области будет выглядеть следующим образом.
Cумы та область
С 08.00 до 20.00 будет действовать режим - 4 часа света нет, 2 часа есть.
"С 18.00 будут отключены потребители 3 очереди за ГПО, и подключены потребители 2 очереди", - сообщают в "Сумыоблэнерго".
Далее по такому графику:
- 1 очередь - 20.00-22.00; 02.00-04.00; 08.00-10.00; 12.00-16.00; 18.00-20.00.
- 2 очередь - 22.00-24.00; 04.00-06.00; 08.00–12.00; 14.00-18.00; 20.00-22.00.
- 3 очередь –18.00-20.00; 00.00-02.00; 06.00-08.00; 10.00-14.00; 16.00-20.00;
- 22.00-24.00.
Как сообщалось, в Одесской области электрики завершили работы на высоковольтной линии. Восстановление линии обеспечит техническую возможность передавать электроэнергию от высоковольтной подстанции в Киевский и Приморский районы Одессы.
Кроме того, со среды, 1 февраля, в части регионов Украины ввели новые графики отключений света. Чаще всего это оптимизация действовавших до этого графиков.
Напомним, по всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.