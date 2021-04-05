RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України досяг 7,5 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року склали 116,6 млрд гривень, витрати - 124,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 7,5 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, у загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету становили 41,8 млрд гривень. Власні кошти склали 74,8,4 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 7,3 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

у 2020 році Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсії
Читайте також
Усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки: хто зможе отримати пенсію поштою
Пенсійний вік для частини українців підвищили з 1 квітня: кого це торкнеться
Прогноз погоди