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Дефицит и угроза для восстановления: бизнес призвал правительство не списывать вагоны по возрасту

13:34 04.06.2026 Чт
4 мин
Промышленники призвали правительство не списывать грузовые вагоны из-за возраста, потому что есть риск дефицита подвижного состава
aimg Александр Мороз
Дефицит и угроза для восстановления: бизнес призвал правительство не списывать вагоны по возрасту Бизнес обратился к правительству, чтобы не списывать вагоны по возрасту (фото: facebook com Ukrzaliznytsia)
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Украинские промышленники, перевозчики и отраслевые ассоциации обратились к правительству с призывом пересмотреть действующую политику ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов.

Как пишет РБК-Украина, соответствующее письмо к премьер-министру Юлии Свириденко подписали руководители ОП "Укрметаллургпром", Федерации работодателей транспорта Украины, ассоциаций производителей ферросплавов, цемента, стройматериалов, химической и добывающей отраслей, а также представители грузоотправителей.

По их мнению, реализация нынешних норм может привести к существенному сокращению вагонного парка и дефициту перевозочных мощностей, и усложнит послевоенное восстановление страны.

Авторы обращения отмечают: приказ Министерства инфраструктуры №647, который предусматривает списание грузовых вагонов по возрастному принципу, принимался еще до полномасштабной войны и не учитывает нынешних экономических реалий, потери промышленного потенциала и будущие потребности восстановления Украины.

По оценкам рынка и Укрзалізниці, в 2026-2031 годах из эксплуатации может выбыть 67,7 тыс. грузовых вагонов. При этом почти 28,7 тыс. из них относятся к рабочему парку, который сегодня обеспечивает перевозку продукции промышленности, аграрного сектора, энергетики и экспорта.

Фактически речь идет о сокращении рабочего парка почти на треть. И больше всего это ударит по полувагонам и зерновозам, которые являются критически важными для горно-металлургического комплекса, добывающей промышленности, производителей стройматериалов и аграрного сектора.

Быстро заместить такие объемы подвижного состава невозможно: для обновления только той части вагонов, которая может выбыть в 2027-2031 годах, необходимо около 1,8 млрд долларов инвестиций, отмечают промышленники.

"Фактически государство предлагает экономике направить миллиардные ресурсы не на модернизацию производства, создание рабочих мест или восстановление промышленности, а на принудительную замену технически исправного подвижного состава исключительно из-за его календарного возраста", - говорится в письме.

Дополнительным вызовом, отмечают авторы обращения, является ограниченный доступ бизнеса к долгосрочному финансированию, значительные военные расходы предприятий и необходимость инвестировать в энергетическую устойчивость и восстановление производственных мощностей.

Отдельно представители отраслей напоминают, что после потери заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича Украина существенно сократила собственные возможности по производству металлопродукции и комплектующих для вагоностроения.

Поэтому значительную часть компонентов для новых вагонов придется импортировать, что создаст дополнительное давление на валютный баланс страны.

В бизнесе также обращают внимание, что сокращение вагонного парка может произойти как раз накануне масштабного послевоенного восстановления - когда Украине понадобятся десятки миллионов тонн металла, цемента, щебня, строительных материалов и энергетического оборудования, а железная дорога будет оставаться основным видом транспорта для таких перевозок.

Проблема имеет не только экономическое, но и безопасностное измерение: железнодорожный транспорт остается критически важным для перевозки материалов для фортификаций, потребностей оборонной промышленности, восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения работы стратегических предприятий.

В то же время бизнес обращает внимание, что в странах ЕС и США решение о дальнейшей эксплуатации вагонов принимается на основе их технического состояния, результатов осмотров и модернизации, а не по календарному возрасту.

По данным исследования TÜV Rheinland InterTraffic для Европейской комиссии, более половины грузовых вагонов в ЕС старше 30 лет, а средний возраст вагонного парка в Германии и Франции превышает 40 лет. Часть вагонов эксплуатируется 60-70 лет при условии соответствия техническим требованиям.

В связи с этим представители промышленности и транспортного сектора призвали правительство внести изменения в приказ №647 и перейти к европейской модели, при которой продление эксплуатации грузовых вагонов определяется их техническим состоянием, а не возрастом.

Что этому предшествовало

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась в Министерство развития с призывом изменить правила ремонта грузовых вагонов и пересмотреть подход к их списанию по возрасту. Бизнес настаивает, что ключевым критерием должно быть техническое состояние вагонов, а не формальный срок эксплуатации.

Напомним, Верховный Суд оставил в силе приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Решение от 25 февраля 2026 года поддержало позицию власти, несмотря на предостережения бизнеса о неизбежном дефиците парка и угрозе для логистики.

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