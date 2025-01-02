Defense Express объяснило, чем уникальна операция ГУР по уничтожению вертолетов РФ возле Крыма

Бойцы ГУР Минобороны на днях с морских дронов уничтожили российские вертолеты возле Крыма. Это событие уникально и стало первой подобной операцией в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

В ГУР уточнили, что в результате успешной операции возле Крыма спецназовцы подразделения Group 13 с помощью ракетных морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8 и подбили еще один.

Как отмечает Defense Express, количество пораженной техники врага говорит о том, как улучшили эффективность морских дронов Magura V5, оснащенных ракетами. Аналитики отмечают, что для этого нужно было улучшить все элементы: от системы управления дронов до адаптации ракет Р-73 для использования в условиях морской среды.

В Defense Express предполагают, что российские вертолеты не просто так оказались на пути украинских дронов. Они могли быть привлечены к патрулированию акватории Черного моря, что оккупанты делают постоянно.

Вполне вероятно, что захватчики рассчитывали, что патруль в составе трех Ми-8 будет вполне достаточным для попытки помешать морским дронам, но просчитались.

"А это указывает заодно и на то, что операторы морских дронов переиграли врага и на уровне тактической подготовки, и это в свою очередь дало возможность в полной мере раскрыть те технические усовершенствования, которые были проведены на ракетном варианте морских дронов Magura V5", - добавляют аналитики.