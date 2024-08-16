Катар призвал Иран тщательно взвесить возможность нападения на Израиль, - СМИ

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани провел беседу с иранскими лидерами после того, как 15 августа в Катаре состоялись переговоры о прекращении войны Израиля и ХАМАС и обеспечения освобождения заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со на The Times of Israel .

Как пишет издание, аль-Тани фактически сказал своим иранским собеседникам, что им нужно тщательно подумать, целесообразно ли для них или "Хезболлы" атаковать Израиль именно тогда, когда наблюдается прогресс в переговорах.

Ссылаясь на новостной сайт Ynet, The Times of Israel указывает, что телефонный звонок, судя по всему, оказал влияние. В частности, должностным лицам одной из стран-посредников стало известно, что "Хезболла" на данный момент отложила выполнение предыдущего решения атаковать Израиль.

Корреспондент Ynet Ронен Бергман сообщает, что еще одним позитивным признаком стало то, что израильская команда приняла предложение аль-Тани остаться в Дохе до возобновления переговоров в пятницу, несмотря на опасения по поводу безопасности, связанные с необходимостью оставаться в столице Катара.