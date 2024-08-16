США заявили о "прогрессе" в переговорах по прекращению огня в Секторе Газа, - Axios
Во время первого дня переговоров в Дохе (Катар) о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников был достигнут определенный прогресс. Представители Катара, Египта, США и Израиля согласились продлить обсуждения еще на один день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Саммит в Дохе израильские официальные лица назвали "последним шансом" достичь соглашения на фоне растущей напряженности в регионе, в частности из-за угроз со стороны Ирана и "Хезболлы" совершить нападение на Израиль. Администрация президента США Джо Байдена отмечает важность этого соглашения для снижения риска полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
В первый день переговоров директор ЦРУ Вильям Бернс и главный советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк встретились с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, директором израильского "Моссада" Дэвидом Барнеа и главой египетской разведки Аббасом Камелем.
По словам американских чиновников, обсуждение было конструктивным, и стороны пришли к общему видению дальнейших шагов.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также сообщил, что у США есть разведданные, которые все еще свидетельствуют о том, что Иран и "Хезболла" планируют атаку на Израиль, которая может произойти.
Известно, что представители Катара проводили консультации с Ираном, отмечая необходимость деэскалации конфликта.
По данным местного министерства здравоохранения Катара, соглашение, находящееся в стадии переговоров, обеспечит освобождение 115 заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на временное прекращение огня в Газе.
Сообщается, что результаты первого дня переговоров были положительно оценены всеми участниками, что дает надежду на дальнейший успех в достижении соглашения, которое может стать ключевым фактором для стабилизации ситуации в регионе.
Издание, ссылаясь на собственный источник, заявило, что в течение дня представителей ХАМАС в Дохе информировали катарские и египетские посредники, поскольку ранее представители группировки отказались участвовать в переговорах.
Ситуация на Ближнем Востоке
После убийства топ-главарей ХАМАС и "Хезболлы" эскалация конфликта на Ближнем Востоке была ожидаемой. Однако до этих событий ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Представители группировки тогда отказались от своего ключевого требования, согласно которому, мол, Израиль должен был полностью прекратить войну.
Известно, что США пытаются добиться деэскалации конфликта, призывая Турцию и других союзников Ирана повлиять на это.
Ранее мы сообщали, что, по словам высокопоставленных американских чиновников изданию NYT, Израиль достиг всего, что мог себе позволить в военном отношении в Газе.
Также РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel сообщило, что премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани объяснил своим иранским собеседникам, что им нужно "подумать над целесообразностью для них или "Хезболлы", прежде чем атаковать Израиль".
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