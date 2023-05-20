DeepState: ВСУ давят на врага в районе Бахмута, а войска РФ имеют успех у Красногоровки

Ситуация на фронте на разных направлениях

На Бахмутском участке в самом городе войска РФ имеют успехи в западной части населенного пункта. Отмечается, что подразделения ВСУ удерживают рубежи возле "самолета".

Российские оккупанты продвинулись в Бахмуте (фото: скрин deepstatemap.live)

Также украинские защитники полностью зачистили урочище Ступки, и продолжают оказывать давление на оккупантов южнее Ивановского возле Бахмута.

Силы обороны Украины завершили зачистку в районе урочища Ступки (фото: скрин dt.me/DeepStateUA)

Как пишут аналитики DeepState в Telegram-канале, ситуация в городе Бахмут "близится к своему логическому завершению", и "удержание остатков города уже утратило всякий смысл".

Так, говорится в публикации, на флангах войска РФ испытывают значительные трудности, поэтому захватчики вводят дополнительные резервы, в том числе из числа "ЛНРовцев".

На Авдеевском направлении в районе Красногоровки (севернее населенного пункта) российские войска имеют определенный успех.

"Враг продолжает накапливать резервы в окрестностях Донецка. Севернее Красногоровки враг провел атаку на наши подразделения, потерявшие позиции вплоть до железной дороги", - пишут аналитики.

Войска РФ продвинулись севернее Красногоровки (фото: скрин dt.me/DeepStateUA)

В районе Первомайского-Невельского противник провел четыре атаки, и все они были отбиты бойцами ВСУ. В результате россияне потеряли несколько танков и БМП, а также значительное число пехоты было ликвидировано и попало в плен.

На Сватовском отрезке фронта продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения. Войска РФ пытаются улучшить свое тактическое положение за счет нанесения артиллерийских ударов.

На Запорожском, Таврическом и Сиверском направлениях изменений не зафиксировано.

Ситуация в районе Бахмута

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 19 мая, войска РФ превращают здания в пепел, и оставшиеся руины и фундамент зданий невозможно оборонять, при этом ВСУ удерживают в городе рубежи района "Самолет", который находится в западной части населенного пункта.

Она добавила, что темпы продвижения украинских военных под Бахмутом снизились, но они успешно отбивают все атаки российских оккупантов.

Добавим, что в последнее время украинские чиновники и военные подтверждали информацию о том, что наши защитники прорвали позиции россиян на отдельных участках под Бахмутом.

Также РБК-Украина писало, что украинские военные недавно освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, оккупационные войска под Бахмутом теряют батальон в день. Общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что украинские воины совершили успешный штурм на Бахмутском направлении, во время которого выбили врага с его позиций.

Аналитики ISW считают, что ВСУ перехватили тактическое преимущество под Бахмутом, но этот участок фронта остается эпицентром боев.