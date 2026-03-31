DeepState заявил об оккупации двух сел в Донецкой области: в ВСУ объяснили ситуацию

Что сообщал DeepState

Аналитики DeepState заявили, что российские войска якобы оккупировали села Свято-Покровское и Васюковку, а также продвинулись вблизи Резниковки и Бондарного.

Реакция ВСУ: Васюковка остается под контролем

В Группировке войск "Восток" отметили, что сообщение о захвате Васюковки "не соответствует действительности". По словам военных, украинские подразделения продолжают удерживать населенный пункт, нанося врагу постоянное огневое поражение.

"Вражеская пехота, которая осуществляет попытки инфильтрации, вовремя обнаруживается и преимущественно уничтожается еще на подходе к нашим позициям. Осуществляются поисково-ударные действия", - отметили в группировке.

Отход из Свято-Покровского: почему и как

В районе Свято-Покровского украинские подразделения действительно отошли на более западные позиции. Это произошло несколько недель назад. Такое решение приняли, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, а также улучшить взаимодействие между подразделениями.

Несмотря на отход, дроновые команды и артиллерия продолжают держать Свято-Покровское и подходы к нему под постоянным огневым контролем.

Ситуация в Гришино: напряженно, но контролируемо

Самая сложная ситуация, по данным группировки, сложилась в населенном пункте Гришино и его окрестностях. Враг не смог обойти село и теперь атакует непосредственно в его пределах, используя пехотные группы и легкую технику - квадроциклы и мотоциклы.

"Силы обороны отражают многочисленные атаки... сдерживают противника, удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино", - сообщили военные.

За последнее время российские войска потеряли в Гришино несколько позиций, добавили в группировке.