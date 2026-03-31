DeepState заявил об оккупации двух сел в Донецкой области: в ВСУ объяснили ситуацию

Группировка войск "Восток" опровергла информацию о якобы оккупации села Васюковка в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstate и Силы обороны.
Аналитики DeepState заявили, что российские войска якобы оккупировали села Свято-Покровское и Васюковку, а также продвинулись вблизи Резниковки и Бондарного.
В Группировке войск "Восток" отметили, что сообщение о захвате Васюковки "не соответствует действительности". По словам военных, украинские подразделения продолжают удерживать населенный пункт, нанося врагу постоянное огневое поражение.
"Вражеская пехота, которая осуществляет попытки инфильтрации, вовремя обнаруживается и преимущественно уничтожается еще на подходе к нашим позициям. Осуществляются поисково-ударные действия", - отметили в группировке.
В районе Свято-Покровского украинские подразделения действительно отошли на более западные позиции. Это произошло несколько недель назад. Такое решение приняли, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, а также улучшить взаимодействие между подразделениями.
Несмотря на отход, дроновые команды и артиллерия продолжают держать Свято-Покровское и подходы к нему под постоянным огневым контролем.
Самая сложная ситуация, по данным группировки, сложилась в населенном пункте Гришино и его окрестностях. Враг не смог обойти село и теперь атакует непосредственно в его пределах, используя пехотные группы и легкую технику - квадроциклы и мотоциклы.
"Силы обороны отражают многочисленные атаки... сдерживают противника, удерживают определенные рубежи и блокируют продвижение противника с востока в центр Гришино", - сообщили военные.
За последнее время российские войска потеряли в Гришино несколько позиций, добавили в группировке.
В Донецкой области российские войска начали весенне-летнее наступление, главный удар направив на Лиманское направление - именно оно открывает путь к Славянску и Краматорску. Оккупанты пытаются прорвать так называемый "пояс крепостей" украинской обороны.
Министр обороны Михаил Федоров сообщал, что март может стать для врага рекордным по количеству потерь на фронте.
Несмотря на значительное давление, ВСУ успешно отражают атаки. В частности, морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты разгромили самый масштабный штурм с начала года в районе Александровки.