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США проверяют, покупал ли DeepSeek чипы Nvidia в обход ограничений

Пятница 31 января 2025 03:22
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США проверяют, покупал ли DeepSeek чипы Nvidia в обход ограничений Фото: Nvidia заявляет, что DeepSeek не нарушала американских ограничений (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Власти США расследуют, не покупал ли DeepSeek передовые полупроводники Nvidia через третьих лиц в Сингапуре в обход американских ограничений. Эти чипы могли использоваться для создания искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Чат-бот от DeepSeek по некоторым показателям не уступает американским аналогам. Некоторые инженеры были поражены его возможностями, а DeepSeek рекламировал низкую стоимость и эффективность инструмента. Это заставило конкурентов предположить, что он был создан на основе западных технологий.

ФБР и чиновники из Белого дома пытаются выяснить, использовал ли стартап DeepSeek посредников в Юго-Восточной Азии для приобретения чипов Nvidia, которые США запретили продавать Китаю.

Представитель Nvidia заявил, что компания настаивает на том, чтобы партнеры соблюдали все действующие законы. Ранее на этой неделе компания опубликовала заявление по DeepSeek, в котором отметила, что считает, что китайская компания не нарушала американских ограничений.

Говард Лютник, избранный президентом Дональдом Трампом на должность главы Министерства торговли, предположил 29 января, что DeepSeek уклонялась от экспортного контроля США.

"Чипы Nvidia они покупали тоннами, и они нашли способы обойти это. Это должно закончиться. Если они собираются конкурировать с нами, пусть конкурируют, но прекратят использовать наши инструменты", - заявил Лютник.

Сенсационный искусственный интеллект

В январе DeepSeek выпустил новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1. Это перевернуло рынок, на котором доминируют OpenAI, а также Google и Meta Platforms.

Специалисты по безопасности Microsoft заметили, что лица, которые могут быть связаны с DeepSeek, извлекали большой объем данных с помощью OpenAI, или API. Корпорации Microsoft и OpenAI начали соответствующее расследование.

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