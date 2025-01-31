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Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek, - Axios

Пятница 31 января 2025 02:50
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Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek, - Axios Фото: сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные устройства (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Конгрессе США предупредили, чтобы сотрудники не использовали недавно созданный китайский чат-бот DeepSeek. Причиной тому стало то, что злоумышленники используют его для заражение устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В частности, портал получил уведомление главного административного должностного лица Палаты представителей (CAO). Там было сказано следующее.

"В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении CAO и... не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей", - говорится в заявлении.

В уведомлении предупреждается, что "злоумышленники уже используют DeepSeek для доставки вредоносного ПО и заражения устройств".

"Чтобы снизить эти риски, Палата представителей приняла меры безопасности, чтобы ограничить функциональность DeepSeek на всех устройствах, выпущенных Палатой представителей", - добавили в CAO.

Также в сообщении сказано, что сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные телефоны, компьютеры или планшеты.

Axios отметило, что это далеко не первый случай, когда CAO ограничивает использование сотрудниками продукта ИИ, хотя другие компании, которые подверглись нападению, базируются в США.

Например, в 2023 году ведомство установило ограничения на использование ChatGPT, сообщив ведомствам, что они могут использовать платную версию чат-бота OpenAI только для определенных задач. А в апреле 2024 года CAO сообщило сотрудникам, что они не могут использовать Microsoft Copilot.

Напомним, на днях главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что не видит угрозы из-за недавнего успеха китайского стартапа по искусственному интеллекту DeepSeek. Он считает, что это настоящая инновация.

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