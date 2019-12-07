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Дедлайну по досягненню домовленості про нову програму з МВФ немає, - Гончарук

Новини » Економіка     07.12.2019 - 13:53
Дедлайну по досягненню домовленості про нову програму з МВФ немає, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук очікує на домовленості найближчим часом

Між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ) не існує дедлайнів по досягненню домовленості щодо нової програми МВФ. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, Україна прагне завершити переговори з МВФ як можна швидше. Прем'єр очікує, що домовленості на технічному рівні між сторонами будуть досягнуті найближчим часом. При цьому ніяких дедлайнів в даному питанні перед Україною не стоїть.

"Дедлайнів, звичайно, ніяких немає. В України був дуже різний досвід отримання програм МВФ. Головне - ми перебуваємо з ними в постійному діалозі і роботи", - повідомив прем'єр-міністр.

Гончарук зазначив, що після укладення трирічної програми МВФ ресурси стануть автоматично дешевше для України.

"Для багатьох людей у світі це маркер, що Україна - солідний партнер, який буде брати ризики на себе", - розповів він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Місія МВФ під час візиту в Київ з 14 по 22 листопада 2019 року домоглася значного прогресу в обговоренні нової програми з Україною. Відповідну заяву було оприлюднено головою місії Роном ванн Руденом.

Також повідомлялося, що через святкування Дня подяки в США рішення про нову програму МВФ трохи затримується. За словами голови НБУ Якова Смолія, у Вашингтоні тривають консультації з представникам МВФ.

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